Российские военные наткнулись на десант ВСУ на острове на Днепре Минобороны: ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ на острове Переяславский

Фото: МО РФ

Российские военные обнаружили украинский десант на острове Переяславский в устье реки Днепр, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, в результате отражения атаки были уничтожены три группы украинских диверсантов. Суммарно на Херсонском направлении в зоне СВО за сутки были уничтожены около 25 бойцов ВСУ.

На острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны, — сказал Конашенков.

По его словам, всего за день в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО было отражено 28 атак противника, убито около 750 украинских военных, уничтожено 63 единицы техники и 41 беспилотник. Кроме этого, были поражены станция радиоэлектронной борьбы по обнаружению БПЛА «Буковель-AD» и полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Накануне оперативные службы Херсонской области со стороны России сообщили, что бойцы ВС РФ уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Отмечается, что огневое поражение нанесли соединения группировки войск «Днепр».