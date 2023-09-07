Один человек пострадал из-за взрыва БПЛА в Раменском Baza: один человек пострадал из-за взрыва БПЛА в Раменском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате падения обломков украинского беспилотника возле жилого дома в подмосковном Раменском пострадал один человек, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, у мужчины прихватило сердце после того, как в его доме повыбивало окна. От госпитализации мужчина отказался.

По данным Baza, пострадавшим оказался 54-летний житель Раменского. Во время взрыва обломков БПЛА у него защемило сердце. Выяснилось, что мужчина страдает от гипертонии, а незадолго до инцидента он перенес инсульт. Врачи оказали ему помощь на месте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ночь на 7 сентября предотвратили попытку атаки ВСУ тремя беспилотными летательными аппаратами. Два беспилотника были сбиты в Ростовской области, один — в Подмосковье. До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев также сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили в небе над городом два беспилотных летательных аппарата. По его словам, в результате происшествия один человек получил легкие повреждения.