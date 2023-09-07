США выделяют Украине новый пакет помощи на $600 млн Пентагон: США выделяют Украине новый пакет помощи на $600 млн

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

США выделяют новый пакет военной помощи Киеву на $600 млн, сообщила в ходе брифинга представитель Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, деньги направляются для поддержи потребностей Украины на поле боя. На этот раз средства выделяются на закупку Киевом нового вооружения, а не на поставки Пентагоном своего оружия.

Сегодня министерство [обороны] объявляет о новом пакете оборонного содействия, — отметила Сингх.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона уточнила, что в пакет помощи войдут дополнительные возможности в сфере ПВО и артиллерийские боеприпасы.

При этом генеральный инспектор Пентагона планирует проверить бухгалтерские книги из-за ошибок в оценке оружия, предназначенного для военной помощи Украине. Из-за недочетов в оценках удалось найти $6,2 млрд.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны Украины. Это будет помощь и по военной линии, и по гражданской, уточнил Блинкен.