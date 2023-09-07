В Пентагоне перепроверят стоимость военного оборудования для Украины

Фото: МО США

Генеральный инспектор Пентагона планирует проверить бухгалтерские книги из-за ошибок в оценке оружия, предназначенного для военной помощи Украине, сообщает издание Breaking Defence. Из-за недочетов в оценках удалось найти $6,2 млрд.

Цель этого аудита — определить масштабы и влияние изменения оценки стоимости активов, предоставленных в рамках президентских полномочий в марте 2023 года, — говорится в служебной записке офиса генерального инспектора Пентагона.

Аудит проводится в то время, когда в Капитолии назревает политическая борьба по поводу бюджета и того, должны ли американские доллары и оружие продолжать поступать в Киев.

По состоянию на 29 августа, по словам представителя Министерства обороны подполковника Гаррона Гарна, на которые ссылается издание, для Украины остается примерно $5,75 млрд восстановленного финансирования Президентского управления по сокращению расходов. Сегодня это число было снижено на $175 млн долларов, когда администрация президента Джо Байдена объявила о новом пакете вооружений, предназначенном для Украины.

В феврале бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что в его стране государственность представляет собой «постсоветскую коррупционную машину», которая долгое время стояла на месте, «покрываясь ржавчиной». По его мнению, «тектонические сдвиги» в системе вертикали начали происходить только спустя год после начала спецоперации.