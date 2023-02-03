Арестович оценил влияние СВО на коррупцию на Украине Экс-советник офиса президента Украины Арестович раскритиковал бывших коллег за коррупцию

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что государственность в стране представляет собой загрубевшую коррупционную машину, сообщает URA.RU. Так он отреагировали на обыски, которые прошли у ряда государственных служащих в рамках уголовных дел. Он добавил, что разлому коррупционной вертикали в стране способствовала российская спецоперация.

Почти за год конфликта в мире произошли тектонические сдвиги: начало разлома коррупционной вертикали в Украине. Заскорузлая постсоветская коррупционная машина украинской государственности долгое время стояла на месте, покрываясь ржавчиной и дырами, — сказал Арестович.

По его словам, специальная операция России поставила украинцев перед выбором: «двигаться (взрослеть и изменятся) или погибнуть».

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.