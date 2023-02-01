Зеленский сообщил о новых отставках засидевшихся в креслах чиновников

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Сейчас определенное кадровое затишье. Но это не означает, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не соответствует принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах, — заявил Зеленский.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович. Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики. На сайте Минобороны Украины говорилось, что решение было принято, чтобы «не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

Также после отпуска был уволен замгенпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет Зеленского выезжать за пределы страны. Сам Зеленский заявил, что кадровые перестановки на Украине продолжатся, потому что все внутренние проблемы в стране должны быть устранены. Он считает, что такие меры помогают обеспечить защиту страны.