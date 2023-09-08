Появились кадры прилета по зданию полиции в Кривом Роге

Украинские власти подтвердили прилет российской ракеты в одно из административных зданий в Кривом Роге Днепропетровской области. Отмечается, что в строении находилось отделение местной полиции. По данным МВД Украины, погиб полицейский, из-под завалов достали троих человек, еще шесть сотрудников получили травмы различной степени тяжести. Российское Министерство обороны эту информацию не комментировало.

Всего же, по последним данным украинского МВД, от ракетного удара пострадали 25 человек.

Ранее о взрывах в Кривом Роге сообщил председатель совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале. В области до этого была объявлена воздушная тревога.

Утром, 8 сентября, сообщалось также о серии взрывов в украинском городе Сумы. Объявлена воздушная тревога. По объектам в этом городе наносились ракетные удары и 7 сентября.