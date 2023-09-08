SHOT: БПЛА атаковали избирательные участки в Херсонщине

Фото: t.me/vvgladkov

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, дроны целились по пункту для голосования в Скадовске, были удары по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным канала, членов избирательной комиссии и местных жителей эвакуировали. Предварительно, в результате атаки дронов никто не пострадал.

8 сентября на Херсонщине началось голосование на выборах депутатов областной думы и представительных органов муниципальных образований первого созыва. Врио главы региона Владимир Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем, чтобы жители могли проголосовать.

Утром 8 сентября беспилотник был сбит в Крыму, сообщал глава республики Сергей Аксенов. По его словам, украинский дрон был перехвачен средствами ПВО на севере полуострова.

7 сентября ФСБ сообщила о пресечении попытки терактов перед выборами в ДНР. По данным спецслужбы, в Докучаевске нашли схрон с оружием, организованный украинскими диверсантами.

В ночь на 7 сентября два БПЛА сбили в Ростовской области, сообщало Минобороны РФ. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в результате произошедшего пострадал один человек, также обломками дронов были повреждены несколько машин, в трех зданиях выбило окна.