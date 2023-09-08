В Крыму система ПВО сбила украинский беспилотник Аксенов: на севере Крыма ПВО сбила украинский БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) «Тунгуска-М1»

На севере Крыма сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, там сбили украинский беспилотник.

На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА, — написал Аксенов.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя 1978 года рождения, готовившего диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма для нарушения воинских перевозок. В тайнике, о котором крымчанин упомянул на допросе, сотрудники спецслужбы изъяли самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело, диверсанта отправили под стражу. Позднее Аксенов подтвердил сообщение о предотвращении теракта.

До этого средства ПВО сбили над Ростовом-на-Дону два беспилотных летательных аппарата. По данным ростовского губернатора Василия Голубева, в результате происшествия пострадал один человек. Он также добавил, что обломками беспилотников оказались повреждены несколько автомобилей. Правоохранители проводят следственные действия. Накануне в Ростове-на-Дону в районе Пушкинской улицы произошел взрыв, после чего начался пожар. По некоторым данным, это случилось рядом со штабом ЮВО. Также сообщалось, что в результате происшествия загорелся автомобиль. Других данных не поступало.