В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв Baza: на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону прогремел взрыв

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В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. По предварительным данным, там горит автомобиль. Точные данные о случившемся выясняются.

Уточняется, что взрыв произошел у штаба ЮВО. После этого начался пожар. Официальной информации об инциденте не поступало.

5 сентября произошел взрыв около военкомата Невского района Санкт-Петербурга. По данным источника издания «Фонтанка», звук взрыва было слышно в шахте, которая ведет в заброшенное бомбоубежище. Предполагается, что СВУ состояло из радиомодуля с батарейкой и пороха. На место взрыва прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее в в подмосковном Сергиевом Посаде на пиротехническом складе площадью 1,6 тысячи квадратных метров. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, после инцидента за медицинской помощью обратились 52 человека, некоторые из них получили легкую контузию. Шестеро пострадавших попали в реанимационное отделение районной больницы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.