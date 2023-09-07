Стало известно о двух сбитых беспилотниках над Ростовом-на-Дону Губернатор Голубев: средства ПВО сбили два БПЛА над Ростовом-на-Дону

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Средства ПВО сбили над Ростовом-на-Дону два беспилотных летательных аппарата, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По данным ростовского губернатора, в результате происшествия пострадал один человек.

По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. <...> Пострадал один человек, от госпитализации он отказался, — написал Голубев.

Он также добавил, что обломками беспилотников оказались повреждены несколько автомобилей. Правоохранители проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в районе Пушкинской улице произошел взрыв, после чего начался пожар. По некоторым данным, это случилось рядом со штабом ЮВО. Также сообщалось, что в результате происшествия загорелся автомобиль. Других данных не поступало. Чуть позже Василий Голубев сообщил, что средства ПВО сбили в небе над городом беспилотный летательный аппарат.

До этого Минобороны РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. До этого над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ.