Выезд с территории Украины будет запрещен только мобилизованным женщинам, заявил член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и представитель президента страны Федор Вениславский агентству РБК-Украина. Он добавил, что для остальных женщин, даже для тех, кто состоит на воинском учете, ограничений нет.

Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами, поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения, — заявил Вениславский.