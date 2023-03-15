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Уклонисты на выдумку хитры: почему буксует всеобщая мобилизация на Украине

Пока на Украине устраивают облавы на уклонистов, они изобретают всё новые способы откосить от службы в армии

Верховная рада Украины недавно продлила сроки военного положения и всеобщей мобилизации — с 24 февраля прошлого года это уже шестая пролонгация призыва. Мобилизации подлежат украинские граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые, как говорится в законе, «способны выполнять воинский долг». Но в реальности далеко не все украинцы горят желанием влиться в ряды ВСУ, ища различные способы уклониться от воинской обязанности. Как проходит мобилизация на Украине — в материале NEWS.ru.

Сначала призывали ветеранов АТО, потом — всех остальных

Что такое всеобщая мобилизация, украинцы впервые на практике узнали в конце февраля 2022 года. Именно тогда они стали получать повестки в массовом порядке. Призывом на Украине занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые прежде назывались военкоматами.

Как отмечают военные эксперты, мобилизационные мероприятия в стране состояли в минувшем году из нескольких этапов. Сначала повестки приходили бывшим военнослужащим в возрасте до 40 лет, имеющим боевой опыт. Как правило, это были ветераны АТО. Затем наступила очередь бывших военнослужащих, проходивших службу в ВСУ до 2014 года. Потом в дело шёл мобилизационный резерв, состоявший из офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры вузов. И уже только потом призывали всех остальных граждан, годных по здоровью и возрасту.

ТЦК получают план, который они пытаются выполнить, исходя из имеющегося на их территории резерва. Одним центрам удаётся обойтись призывом бывших военнослужащих, другим приходится привлекать также и плохо подготовленных людей. Военные эксперты утверждают, что военкоматы вынуждены призывать даже людей без боевого опыта, если ВСУ нуждаются в их специальности. Как правило это водители, ремонтники, медики, повара, железнодорожники и строители. Разнарядку на них военное командование рассылает по территориальным центрам.

Фото: Serhii Hudakukrinform/Global Look Press Военкомат

Набирают женщин и детей

План территориальным центрам удаётся выполнить не всегда. Не так давно стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников приказал отправить на фронт сотрудников ТЦК Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей за невыполнение плана по мобилизации. Министр принял такое решение в назидание другим. Сегодня, судя по сообщениям украинских СМИ, упор делается на четвёртую категорию призывников: мобилизуют всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или не состоит на воинском учёте.

Военнообязанным гражданам Украины (в возрасте от 18 до 60 лет) запрещено покидать страну, кроме исключительных случаев. За уклонение от мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы, и уже есть первое судебное решение в отношении лейтенанта запаса в Сумской области — он получил три года.

Военным экспертам известны случаи нарушения закона не только призывниками, но и военным командованием Украины. Так, например, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале продемонстрировал беседу с украинским военнопленным, который рассказал, что ВСУ призывает в свои ряды несовершеннолетних.

Кроме того, Марочко располагает данными о том, что мобилизованные украинцы не успевают пройти специальную военную подготовку перед отправкой на передовую.

Южнее населенного пункта Кременная прибыло порядка 100 свежемобилизованных гражданских лиц, которые не проходили специализированного обучения. Их отправили в зону боевых действий практически сразу после мобилизации. Примечательно, что по заверениям работников военкоматов рекрутов везли из Днепропетровска на полигон для обучения, и реальное местоположение «мобилизанты» узнали уже по факту прибытия, — утверждает Марочко.

Есть в арсенале украинских властей и другие изощрённые приёмы в отношении призывников. Как сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, на Украине идёт скрытая мобилизация студентов.

Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам. Речь идет, прежде всего, об учащихся с успеваемостью чуть ниже средней. После этого списки должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли ребят схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт, — рассказал Рогов.

Помимо отчисленных студентов, ВСУ стали призывать в свои ряды женщин, что говорит о тяжёлых боевых потерях украинской стороны, считает политолог Никита Зуев.

Фото: shutterstock Женщины-военнослужащие Украины

Пять способов откосить от армии на Украине

За время СВО на Украине были разработаны четкие схемы для уклонистов. На взгляд военных экспертов, это произошло потому, что число отказников от мобилизации из месяца в месяц только растёт. Наиболее популярным способом «откосить» от призыва остаётся банальная взятка должностным лицам за снятие призывника с воинского учёта. Например, журналистам стал известен случай во Львовской области, когда группа, состоящая из сотрудников Львовского горсовета и медицинских учреждений, выдавала «белые билеты» за суммы от $1 200 до $1 700. Так, в кабинете чиновницы горсовета СБУ удалось во время обыска обнаружить около $217 тысяч.

Разработчики схем для уклонистов также предлагают вариант отъезда за рубеж. После начала специальной военной операции покинуть Украину военнообязанному очень сложно, но возможно — в том случае, например, если он станет волонтёром и воспользуется официальной системой «Шлях», которую курирует государственная служба Укртрансбезпека. Такого человека включают в бригаду, которая выезжает за гуманитарной помощью в какую-либо европейскую страну. Но возвращается бригада уже без него, на вопросы сотрудников спецслужб «недоумевающие» коллеги отвечают: скрылся в неизвестном направлении. Цена вопроса — от $1 400 до $1 900.

Украинские журналисты выявили ещё несколько «проверенных» способов по уклонению от мобилизации. Наиболее дорогим из них стала покупка должности в ТЦК. Есть данные, что украинские военкомы приторговывают вакантными местами за суммы от $10 до $50 тыс. в зависимости от региона. Купив такую должность, человек уже занимается мобилизацией других. Но и тут он не может чувствовать себя в безопасности: в случае невыполнения плана, как говорилось выше, он сам рискует отправиться из кабинета прямо в район боевых действий.

Среди более надёжных схем уклонения от мобилизации на Украине называют устройство на работу в западные организации, предлагающие украинцам различные благотворительные программы. Недавно правительство разрешило получать брони от мобилизации их сотрудникам из числа граждан страны, но только на полгода.

Фото: Serhiihudak/Global Look Press Закарпатский областной территориальный центр кадрового и социального обеспечения

От тюрьмы и иеговистов не зарекаются?

Есть еще два других, более экзотичных способов уклонения: податься в ряды «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или сесть в тюрьму. Первый способ считается более надежным: руководящий совет иеговистов находится в США, с которыми Киев считается как ни с одной другой страной мира. Иеговисты утверждают, что им нельзя надевать военную форму и брать в руки оружие. В Днепропетровской области уже создан прецедент: подсудимый иеговист Виталий Шалайко был оправдан после того, как заявил судье, что готов пройти альтернативную службу. Однако, помимо иеговистов, никто больше не может похвастаться таким трепетным отношением со стороны украинского государства.

Оказаться по своей воле за решёткой захочет далеко не каждый, но подобные случаи на Украине уже есть. Издание ua2.news привело пример одного из жителей Сумской области, который, пройдя медкомиссию, намеренно не явился к месту несения службы и предпочёл отправиться в тюрьму. Ахтурский райсуд в январе нынешнего года вынес ему приговор за уклонение от мобилизации по статье 336 УК Украины: три года лишения свободы.

Telegram-каналы переполнены видеороликами облав сотрудников ТЦК и полиции на молодых украинцев, не желающих идти в армию. Их массовое распространение эксперты связывают с неудачами ВСУ на линии соприкосновения. После существенных боевых потерь, напоминают специалисты, мобилизационный потенциал заметно падает в любой стране.