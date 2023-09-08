«Осталось 12»: военный эксперт назвал слабое место танка Challenger 2 Военэксперт Леонков: боковая проекция является слабым местом танка Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Боковая проекция является самым уязвимым местом британского танка Challenger 2, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, российские военнослужащие прекрасно знают, куда нужно наносить удар.

Неуязвимых танков не бывает. У каждого есть зоны, куда нужно пробивать, и об этом знают. Самая известная зона – боковая проекция. Несмотря на то, что там может быть установлена дополнительная защита, существуют тандемные боеприпасы, которые срабатывают на этой защите и зарядом прожигают бронь, происходит подрыв. 14 танков направили, минус два, осталось 12, — сказал Леонков.

Военный эксперт напомнил, что первый Challenger 2 был поражен противотанковым реактивным снарядом от установки «Корнет». Леонков считает, что данные танки отличались тем, что до военнослужащие Вооруженных сил России никто им серьезно не противостоял.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что российская армия уничтожила второй танк Challenger 2. По его словам, всего на территории региона было обнаружено около семи британских танков данной модели. Украинские войска с наибольшей долей вероятности не смогут вернуть себе подбитые танки из-за их большого веса. Врио губернатора Запорожской области отмечает, что они будут выставлены в музее.