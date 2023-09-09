Украинских солдат посадили на «особые» танки Forbes: для обучения украинских военных задействовали танки из музеев Дании

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Датские военные для подготовки украинских военнослужащих позаимствовали танки Leopard 1A5 у трех музеев страны, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, эта техника была списана 19 лет назад.

Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки простояли на хранении 19 лет, — подчеркнул Экс.

Журналист указал на то, что Дания согласилась провести первый этап подготовки украинских военных управлению танками Leopard 1, хотя списала свою последнюю такую боевую машину еще в 2005 году. Для «немедленного начала» подготовки украинских танкистов пришлось обращаться в музеи, три из них передали военным шесть «рабочих» танков. Второй этап обучения пройдет в Германии.

Ранее стало известно, что первые десять танков Leopard, подаренных Киеву Данией, прибыли на Украину. В военной помощи также приняли участие Германия и Нидерланды. Всего страны пообещали поставить на Украину 100 танков «в ближайшие месяцы». В Министерстве обороны Дании также выразили уверенность, что Leopard помогут Киеву «выиграть битву за оборону».