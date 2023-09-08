Украина приняла первую партию «Леопардов», подаренных Данией

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard

Первые 10 танков Leopard, подаренных Киеву Данией, прибыли на Украину, сообщает агентство AFP со ссылкой на Министерство обороны страны. Уточняется, что в военной помощи также приняли участие Германия и Нидерланды. Всего страны пообещали поставить на Украину 100 танков «в ближайшие месяцы».

Первые 10 танков были отправлены в Украину. И еще больше в пути, — говорится в сообщении.

Представители Вооруженных сил Дании уже обучают бойцов ВСУ управлению танками, добавили в ведомстве. В министерстве также выразили уверенность, что «Леопарды» помогут Киеву «выиграть битву за оборону».

Ранее глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что переданные Украине танки Leopard являются «металлоломом». По его словам, такой старой техникой надо уметь пользоваться. В противном случае она не принесет украинской армии никакой пользы.

По словам замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Рустама Сайфуллина, немецкая техника имеет ряд недостатков. Так, она крайне уязвима перед российскими минами. По его словам, российские саперы имеют достаточное количество боеприпасов. Их хватит на «каждый Leopard и на каждую БМП Bradley».