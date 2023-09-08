В Германии назвали переданные Украине танки Leopard «металлоломом» Немецкий аналитик Тиле: танки Leopard 1 в боях на Украине превращаются в металлолом

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Поставляемые Украине танки Leopard 1 по сути являются «металлоломом», заявил в интервью SRF глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле. Он отметил, что западные боевые машины, несмотря на недостаточное бронирование и низкую точность стрельбы, в то же время пригодны для эксплуатации.

Если говорить иронично, то да <...>. У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине, — сказал эксперт.

Тиле отметил, что на восстановление боеготовности немецких танков может уйти до девяти месяцев, поскольку в стране нет налаженных производственных цепочек.

Ранее замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что немецкие Leopard, используемые украинскими войсками в зоне проведения СВО, «прекрасно разлетаются» во все стороны на российских минах. По словам офицера, в наличии у российских военные достаточное количество мин, которых «хватит на каждый танк Leopard и на каждую БМП Bradley».