Герой России указал на уязвимость немецких танков Leopard Сайфуллин: немецкий Leopard на российских минах разлетается во все стороны

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Немецкие танки Leopard, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ), на российских минах прекрасно разлетаются во все стороны, заявил в беседе с РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. По его словам, немецкая бронетехника также прекрасно горит.

Мы видели кадры, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк «Леопард» — это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что «Леопард» прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны, — отметил Герой России.

Он также указал на то, что российские саперы имеют предостаточно мин, которых «хватит на каждый «Леопард», на каждую «Бредли».

Полковник Сайфуллин в ходе спецоперации командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. Звание Героя России он получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Ранее Рустам Сайфуллин заявил, что ВСУ не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и инженерных заграждений, сооруженных по «дедовским» методам. По его словам, российские военные знают нормативы по установке мин, принятые в странах НАТО, и грамотно это используют.