«Англичанин гадит»: депутат о планах Лондона отправить ВВС к границе России Депутат ГД Журавлев назвал авиацию ВВС Британии законной военной целью

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Самолетам ВВС Великобритании лучше осуществлять дежурство «где-нибудь над Ла-Маншем» и не приближаться к границам России, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат посчитал уместным выражение «англичанин гадит», комментируя сведения об участии британских военных самолетов в охране судов с украинским зерном в Черном море.

Чего только не сделаешь из природной ненависти к России, из-за которой королева Виктория отправляла свою армию в Крым, а королева Елизавета II собиралась воевать с Советским Союзом, как только совместно с ним же победила гитлеровскую Германию. Сейчас это вечное приписываемое русскому полководцу Суворову выражение — «англичанка гадит» — трансформировалось только в «англичанин гадит», потому что на троне по недоразумению вместо женщины оказался король Карл III, — заявил Журавлев.

Депутат уверен, что в Соединенном Королевстве будут стараться навредить России изо всех сил, «пока не получат по носу» так сильно, «что не смогут больше подняться».

И раз уж заявлено было нашим Министерством обороны, что любые корабли сопровождения для украинских судов в Черном море мы будем считать законной военной целью, то же самое должно касаться и истребителей. Британской авиации нечего делать у наших границ, пусть свое дежурство несут где-нибудь над Ла-Маншем, им там самое место. И пусть будут уверены, что если все-таки решатся на такую миссию, непременно будут сбиты, — заключил он.

Ранее издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщило, что в рамках мониторинга самолеты Королевских ВВС совершают полеты в районе Черного моря с целью удержать Россию от проведения атак по судам, осуществляющим перевозку зерна с Украины. Как отметили авторы публикации, британская авиация начала охранять суда с продовольствием после выхода России из зерновой сделки.