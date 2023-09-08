Над Черным морем заметили самолеты ВВС Великобритании DT: ВВС Британии охраняют суда с украинским зерном в Черном море

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Самолеты военно-воздушных сил Великобритании вовлечены в операцию по защите судов с украинским зерном в Черном море после приостановки зернового соглашения 17 июля, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник из администрации премьер-министра страны Риши Сунака. В статье утверждается, что британское Минобороны «активизировало действия в этом регионе», после того, как была приостановлена зерновая сделка.

В последние недели британские самолеты патрулируют небо над Черным морем для предотвращения нанесения <...> ударов по гражданским судам, — сказано в материале.

Ранее Сунак заявил, что Лондон использует разведку для отслеживания действий России в Черном море. Власти страны предупредили, что будут указывать Москве на тревожные признаки подготовки ею атак на гражданское судоходство.

В качестве примера таких действий со стороны Москвы в офисе британского премьера упомянули случай, когда в августе экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» в Черном море открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который двигался в украинский порт Измаил.

10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупреждают, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность.

В Министерстве обороны России предупредили, что Москва будет рассматривать в качестве перевозчиков вооружения все корабли, движущиеся на Украину через Черное море. Такие меры ввели после краха зерновой сделки и закрытия гуманитарного коридора.