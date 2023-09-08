Британия пообещала отслеживать действия России в Черном море Сунак: британская разведка будет следить за действиями России в Черном море

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон использует разведку для отслеживания действий России в Черном море, говорится в документе, распространенном офисом премьера. Власти страны предупредили, что будут указывать Москве на тревожные признаки подготовки ею атак на гражданское судоходство.

Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море, — отмечается в документе.

В Британии также намерены выявлять ответственных за атаки в Черном море, чтобы предотвращать появление «фальшивых заявлений, направленных на снятие вины с России». В качестве примера таких действий со стороны Москвы в документе упомянут случай, когда в августе экипаж российского патрульного корабля «Василий Быков» в Черном море открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, который двигался в украинский порт Измаил. Этот эпизод в документе отнесли к нарушению международного гуманитарного права.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Министерство обороны России осуществляет мониторинг судов, которые выходят в Черное море. Он добавил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, а зависит от выполнения на деле обязательств, которые были перед Москвой.