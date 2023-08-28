Песков: Минобороны России мониторит выходящие в Черное море суда

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Министерство обороны России осуществляет мониторинг судов, которые выходят в Черное море, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, они зависят от выполнения на деле обязательств, которые были перед Москвой, передает РИА Новости.

Перспективы возобновления зерновой сделки непосредственно зависят от предметного выполнения, не на словах, а на деле тех обещаний и тех обязательств, которые были перед российской стороной. То есть выполнения сделки в ее российской части, это совсем другая субстанция, и здесь наше военное ведомство, безусловно, осуществляет необходимый мониторинг, — сказал Песков.

Ранее сообщалось об инциденте с сухогрузом «Сукра Окан». В Министерстве обороны России отметили, что судно, которое двигалось в украинский порт Измаил, игнорировало требования остановиться. Для принудительной остановки судна патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь.

После переговоров экипаж застопорил ход судна. Досмотровая группа высадилась на борт с вертолета Ка-29. Когда проверка завершилась, судно продолжило движение в порт Измаил.