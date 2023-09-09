Пожилой житель Донецка погиб при обстреле со стороны ВСУ

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Житель Донецка погиб в результате обстрела Киевского района города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале. В момент атаки мужчина находился на улице Новороссийской. Ему было 67 лет.

В результате обстрела Киевского района по ул. Новороссийской погиб мужчина 1956 года рождения, — написал Кулемзин.

Также сообщается об одном пострадавшем. По словам мэра Донецка, травмы получил мужчина 1963 года рождения. Это произошло на улице Артема в Киевском районе города.

В результате обстрела было повреждено остекление здания городской больницы. Также пострадал многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, произошло возгорание газовой трубы по улице Батищева, добавил Кулемзин.

За неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли не менее 11 мирных жителей, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Повреждения различной степени тяжести получили 78 человек, среди которых девять детей.

Ранее украинская армия обстреляла село Зерново Суземского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки было нарушено энергоснабжение населенного пункта. Также повреждения получили два жилых домовладения. Никто из мирных жителей не пострадал.