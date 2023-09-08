Названо число убитых и раненных в ДНР за неделю обстрелов ВСУ Омбудсмен ДНР: 11 человек погибли с начала сентября из-за обстрелов ВСУ

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Не менее 11 мирных жителей, включая одного несовершеннолетнего, погибли за неделю в результате обстрелов Вооруженными силами Украины Донецкой Народной Республики, такие данные приводит аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В ведомстве также сообщили, что с 1 по 7 сентября ранения получили 78 человек, в числе которых девять детей.

В период с 01.09.2023 по 07.09.2023 ранены 78 человек (в том числе 9 детей), погибли 11 человек ( в том числе 1 ребенок), — говорится в публикации.

Аппарат Морозовой также приводит общую статистику пострадавших от ВСУ жителей ДНР. Согласно этим данным, на 08.09.2023 из-за действий ВСУ пострадали 9334 человека, в их числе 1998 детей.

Весной этого года Совет Безопасности ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. Россия предложила дать ей слово в качестве докладчика на заседании, инициированном западными странами.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Москва считает лицемерием отказ СБ ООН заслушать доклад Морозовой. Дипломат обвинил представителей организации в наплевательском отношении к страданиям жителей ДНР.

Ранее в представительстве ДНР сообщили, что за август по Донецку было выпущено более 560 кассетных снарядов. Всего зафиксировано 185 эпизодов применения вооружения соответствующего типа против мирных граждан.