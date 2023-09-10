В США рассказали, куда уходят выделяемые Украине деньги Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: выделяемые Украине деньги уходят подрядчикам США

Фото: МО Украины

Выделяемые американским конгрессом средства на нужды Украины оседают на счетах подрядчиков Пентагона, заявил в ходе организованной журналистом Эндрю Наполитано дискуссии бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. По его словам, такие компании, как Lockheed Martin и General Dynamics выигрывают от продолжения украинского конфликта.

Часть проблемы состоит в том, что, хотя эти деньги, как считается, выделяются на «помощь Украине», на деле их получают такие компании, как Lockheed Martin, General Dynamics и другие военно-промышленные корпорации. Таким образом, данные средства в конечном счете оседают на счетах предприятий ВПК, которые получают выгоду, — заявил он.

Ранее представитель Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Вашингтон выделяет Киеву новый пакет военной помощи на сумму $600 млн. По словам дипломата, эти средства направлены для поддержки потребностей Украины на поле боя.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. На пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в ходе визита в Киев дипломат сообщил, что эта сумма, в частности, пойдет на усиление противовоздушной обороны страны.