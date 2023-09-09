В США рассказали, как Россия «прожигает» западную технику на Украине MWM: ВС России массово прожигают броню западных бронемашин на Украине

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили так много поставленной Украине западной бронетехники, что военные эксперты в США и Европе начали задумываться о ее эффективности, сообщает издание Military Watch Magazine. По его информации, сейчас на Западе рассуждают о необходимости увеличения поставок оружия Киеву.

Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом, — отмечается в материале.

Бойцам ВС России удается прожигать броню на западных боевых машинах даже самыми недорогими отечественными противотанковыми комплексами типа «Корнет», отмечает издание.

В Минобороны России сообщили, что с начала контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли более семи тысяч единиц вооружения, включая поставленные Западом БМП и танки Challenger 2. Начальник Генерального штаба Британии Патрик Сандрес ранее сообщил, что испытал сильные эмоции, когда наблюдал за уничтожением Challenger 2 в зоне СВО. По его словам, это, вероятно, было вызвано тем, что прежде он «был на этом танке». Он добавил, что военные Великобритании испытывают глубокую привязанность к своей технике.