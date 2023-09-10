Очевидцы сообщили о взрывах в Киеве

По меньшей мере есть взрывов прозвучали в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Также известно, что в городе в настоящее время объявлена воздушная тревога.

В течение 40 минут раздалось не менее шести взрывов, слышна работа ПВО в северных районах города, - рассказали собеседники агентства.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Также о работе ПВО сообщали власти Киевской области.

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на среду, 6 сентября. Других подробностей не приводится. В украинской столице была объявлена воздушная тревога.

До этого издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины. В этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод.