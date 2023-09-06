Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве Klymenko Time: в Киеве раздались взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на среду, 6 сентября, сообщает украинское издание Klymenko Time. Других подробностей не приводится. В украинской столице была объявлена воздушная тревога.

Также, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. До этого сирены звучали лишь в отдельных регионах.

Ранее сообщалось о том, что воздушную тревогу объявили в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской и Житомирской областях Украины. Сигнал тревоги прозвучал в столице Украины в 04:42 и распространялся с интервалом в одну минуту. Последней тревога была объявлена в 04:45 в Житомирской области.

До этого издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 6 сентября взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины. В этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод.

В ночь на 4 сентября воздушную тревогу объявили в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что удары наносятся по военным объектам.