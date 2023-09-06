Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области «Зеркало недели»: взрывы произошли в городе Килия Одесской области

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы произошли в городе Килия Одесской области Украины в ночь на 6 сентября, сообщает издание «Зеркало недели». Отмечается, что в этом городе расположены речной порт и крупный судостроительный-судоремонтный завод.

Мощные взрывы слышны в городе Килия Одесской области, — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся. До этого сообщалось, что серия взрывов прогремела в городе Рени. Также, согласно данным онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации, с 00:34 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

4 сентября глава региональной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе на юге Одесской области были повреждены несколько складских и производственных помещений. На некоторых объектах фиксировались возгорания. Их удалось ликвидировать ближе к утру. Также повреждения получило некоторое оборудование промышленных предприятий.

При этом в ночь на 4 сентября в Одесской области на протяжении 3,5 часа работали сирены воздушной тревоги. Украинские средства массовой информации сообщали, что в крупном порту Измаиле прогремело несколько взрывов.