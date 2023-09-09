В России сравнили потери живой силы ВСУ и ВС РФ в Запорожье Военный аналитик Онуфриенко: соотношение потерь Украины и РФ в Запорожье 10:1

Фото: Минобороны РФ

Соотношение потерь Украины и России на южном направлении в Запорожской области составляет 10:1, заявил NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По сведениям Онуфриенко, противник так не сумел прорвать первую линию обороны ВС РФ в районе Времевского выступа и села Работино.

По данным Михаила Онуфриенко, ВСУ «терпит колоссальный урон» на южном направлении в Запорожской области.

Соотношение потерь Украины и России там составляет 10:1. Это вовсе не пропаганда. Обычно нападающая сторона теряет в три раза больше, чем обороняющаяся, но здесь показатели намного превышают среднестатистические, — отметил Михаил Онуфриенко.

По словам эксперта, несмотря на незначительные тактические успехи ВСУ в районе Времевского выступа и села Работино, противник так и не сумел полностью прорвать первую линию обороны, о чем сообщали ранее власти Украины.

Стратегия «гибкой обороны», принятая Генштабом РФ, себя оправдывает. Мы не держимся за каждый опорный пункт изо всех сил. Мы отходим, и при этом наносим максимальный ущерб противнику, — заявил Онуфриенко.

По словам Михаила Онуфриенко, российские вооруженные силы имеют значительное превосходство над украинскими на южном участке фронта.

Мы имеем господство в воздухе и преимущество в ракетно-артиллерийском вооружении. Наша кратная мощность залпа намного выше, — подчеркнул аналитик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что ВСУ не оставляют в покое Работино и продолжают его атаковать, так как надеются выйти хотя бы на Токмак. По его мнению, украинские военнослужащие находятся в замешательстве, так как они попадают в «огневой мешок», их вооружение уничтожают, и они не знают, что еще можно попросить у западных стран. По мнению аналитика, «у ВСУ начались судороги».