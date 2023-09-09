«Начались судороги»: военэксперт объяснил постоянные атаки ВСУ на Работино Военэксперт Дандыкин: ВСУ не оставляют Работино, так как хотят выйти на Токмак

Фото: МО Украины

ВСУ не оставляют в покое Работино и продолжают его атаковать, так как надеются выйти хотя бы на Токмак, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, украинские военнослужащие находятся в замешательстве, так как они попадают в «огневой мешок», их вооружение уничтожают, и они не знают, что еще можно попросить у западных стран.

Предположу, что ВСУ не оставляют в покое Работино, так как стремятся хотя бы выйти на Токмак. <...> Но они, вероятно, попадают в огневой мешок, уже второй Challenger 2 уничтожили. У ВСУ начались судороги, уже не знают, что попросить у Запада, — сказал Дандыкин.

Он отметил, что США также просчитались, поставив на Украину только HIMARS, Javelin и М-777.

Ранее стало известно, что утром 9 сентября Вооруженные силы Украины попытались прорвать позиции российской армии южнее села Работино «в три наката по три БМП „Брэдли“». При этом атака украинских военных оказалась безуспешной, уничтожена одна БМП и одна инженерная машина ВСУ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные нанесли несколько ударов по месту скопления иностранных добровольцев и наемников ВСУ между населенными пунктами Работино и Вербовое в Запорожской области.