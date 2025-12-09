Подразделение французских наемников на службе Вооруженных сил Украины намерено попасть в подконтрольный Киеву город Херсон для помощи украинским военным. Тем временем начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл главную задачу российской армии после освобождения Красноармейска (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Герасимов раскрыл главную задачу ВС России после взятия Красноармейска

По словам Герасимова, после установления контроля над Красноармейском в ДНР российская группировка «Центр» сосредоточится на уничтожении окруженных украинских подразделений в районе Димитрова. Он подчеркнул, что в ходе боев за данный город военнослужащие проявили высокую подготовку и инициативу, применяя тактические решения, оказавшиеся неожиданными для противника.

Тем бойцам, которые особенно проявили себя при штурме города, Герасимов вручил государственные награды. Начальник Генштаба ВС РФ поблагодарил российских солдат за проявленные доблесть и мужество.

Также Герасимов заявил, что солдаты соединений и воинских частей 2-й армии освободили Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны. По его словам, верховный главнокомандующий Вооруженными силами России президент Владимир Путин поставил задачу по разгрому подразделений ВСУ в районах восточнее Красноармейска и в Димитрове.

Стало известно о планах французских наемников попасть в Херсон

СМИ со ссылкой на представителя пророссийского подполья сообщали, что небольшая группа французских наемников намерена попасть в Херсон. По его словам, в команде — до 20 человек. Наемники должны будут помочь украинским военным в разведке.

Источник также поделился историей о канадском наемнике, который купил дом в Николаеве за доллары. В результате «случайного попадания» он был ранен. Через некоторое время наемник отправился на родину.

Новый успех российской армии под Днепром

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, российская армия в ходе проведения специальной военной операции освободила Остаповское в Днепропетровской области. По данным ведомства, задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Также в Минобороны отметили, что российскими силами противовоздушной обороны в зоне СВО за сутки были сбиты 280 беспилотных летательных аппаратов. По данным ведомства, также было ликвидировано 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. В то же время Воздушно-космические силы России сбили украинский Су-27.

Кроме того, СМИ со ссылкой на Минобороны России сообщали, что военнослужащим штурмового отряда «Ветер» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» вручили государственные награды прямо на передовой. Бойцов наградили за проявленные мужество, храбрость и героизм во время выполнения задач на Харьковском направлении.

Отмечается, что награждение провел командир штурмового отряда с позывным Ветер. Церемония прошла на командном пункте группировки «Север». Личный состав отряда награжден медалями «За храбрость» и «За отвагу», некоторым бойцам присвоены внеочередные воинские звания.

Раненые солдаты ВСУ заполнили подвалы домов в Гуляйполе

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что подвалы домов в Гуляйполе Запорожской области переполнены ранеными украинскими бойцами. По его словам, многие из солдат умирают из-за отсутствия медицинской помощи и остаются в подвалах вместе с теми, кто еще жив.

Советник главы ДНР добавил, что украинские командиры жалуются на проблемы с эвакуацией и отсутствие мест для раненых военнослужащих. Точное количество солдат в подвалах не раскрывается. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Кроме того Кимаковский сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили диверсантов ВСУ при попытке проникнуть в Купянск Харьковской области. Он добавил, что групп было несколько. В Минобороны РФ эту информацию также пока не комментировали.

Военкор объяснил, откуда на самом деле берутся резервы ВСУ

Военный корреспондент Евгений Линин в беседе со СМИ заявил, что Вооруженные силы Украины берут резервы для важных направлений, например для Запорожского, с других участков фронта. При этом там, откуда силы забрали, моментально начинает ослабевать оборонительная линия, отметил эксперт.

Он подчеркнул, что главной проблемой ВСУ на сегодняшний день остается дефицит личного состава. У Украины нет достаточного количества людей, которые могут освоить поставляемую с Запада технику, отметил Линин. По словам военкора, «живая сила выбивается» в больших масштабах, однако возместить ее мобилизационный потенциал уже не могут.

Военэксперт назвал ключевую ценность освобождения Остаповского

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил в беседе NEWS.ru, что освобождение Вооруженными силами РФ населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области ускорит полное взятие под контроль России Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. По его словам, контроль над этим районом создает серьезные оперативные преимущества. Он также добавил, что российские войска уже продвинулись на десятки километров в создании буферной зоны.

Дандыкин пояснил, что данная территория является стержневым регионом, граничащим с важными для российской стороны областями. Эксперт также не исключил возможности скорого дальнейшего продвижения российских войск. В частности, он допустил взятие под контроль города Днепра в обозримой перспективе.

СВР раскрыла новую схему Киева по воровству денег налогоплательщиков Запада

Служба внешней разведки России сообщала, что украинские власти совместно с рядом европейских чиновников и бизнесменов организовали новую схему хищения средств западных налогоплательщиков. Схема связана с закупкой артиллерийских боеприпасов для ВСУ в рамках так называемой чешской инициативы.

По данным разведки, реализация плана происходит через польскую посредническую фирму PHU LECHMAR. Эта компания закупает снаряды в странах Восточной Европы и Глобального Юга по цене около $1 тыс. (77 270 рублей) за единицу, чтобы затем перемаркировать их и поставить на Украину как польскую продукцию уже за $5 тыс. (386 350 рублей) за штуку. Финансирование подобных поставок осуществляют несколько западных государств, включая Великобританию, Германию и Францию, причем в стоимость уже заложены «откаты» для ответственных лиц.

Примечательно, что компания-посредник ранее уже оказывалась в центре скандалов, связанных с выводом за рубеж финансовой помощи украинским силовым структурам. К ее услугам, как утверждается, неоднократно прибегали лица, аффилированные с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и окружением главы государства Владимира Зеленского.

