«Моя девочка сидела в клетке с поносом»: в Чехове закрыт пыточный зооотель

В Сети широко обсуждают популярную у знаменитостей зоогостиницу Dog Town. Ее владелицы обещали передержку собак «под ключ»: занятия с кинологом, обучение командам. Как утверждают журналисты — ценой психики и здоровья животных. О том, в каких издевательствах над животными публично обвиняют владельцев предприятия и что им грозит, — в материале NEWS.ru.

Как стало известно об условиях содержания в зоогостинице

2 сентября телеканал РЕН ТВ показал сюжет-расследования о плохих условиях содержания в российских зоогостиницах. В качестве примера приводилась передержка для собак, организованная в неком частном доме в подмосковном Чехове.

На кадрах показан доберман с ранами на шее, похожими на следы электроошейника. Также видно, что животные содержатся в клетках. А на одном из видео запечатлен момент, когда некая женщина крутит собаку в воздухе на поводке, а затем пинает.

В аккаунте организации в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сказано: «Одна передержка с воспитанием вместо года занятий. Без стресса, потому что дома». Сюжет телеканала широко растиражировали в Сети. На фоне резонанса владельцы зоогостиницы закрыли аккаунт и скрыли всю информацию о себе за исключением никнейма.

При чем здесь рэпер Эльдар Джарахов и певица MONA

Речь идет о частном приюте Dog Town. Поначалу история обсуждалась преимущественно в кругу зоозащитников. Однако вся страна заговорила о ней после того, как выяснилось, что на воспитании там находились собаки певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская) — чихуахуа Бакс и американская булли Даки.

«Передержка „под ключ“. Так назывался ад, в котором жили мои собаки. Я отдавала их в руки „кинолога“ с полной уверенностью, что проблема с туалетом решится. <…> Все оказалось куда хуже, чем я могла себе представить. То, что происходило с моими собаками, я не могу описать словами. Это сделали не люди, это звери», — рассказала исполнительница в Telegram-канале.

Она рассказала, что узнала Даки в репортаже РЕН ТВ. «Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку, и все прутья были в крови. Видео не для слабонервных. На протяжении двух часов я не могла успокоиться, а потом приняла решение, что сегодня поеду и закрою этот *****ц», — написала Мона.

Молодой человек Кустовской — рэпер Эльдар Джарахов — вместе с ней и хозяевами других животных поехал в приют, откуда вел трансляцию происходящего. По его словам, на месте подтвердилось, что собак били и держали в тесных клетках.

«Пока мы заезжали, сотрудница очень нервно перебирала миски и убиралась. <…> Тут, походу, есть второй дом, прикиньте. <…> Потихоньку съезжаются владельцы собак и забирают. Приезжают в слезах и ярости. Мужики в слезах приезжают…» — писал музыкант в Telegram-канале.

На место приехала полиция. Информация о втором доме с 20 собаками подтвердилась — о нем хозяевам животных рассказала бывшая сотрудница передержки, которая проходила мимо. Также, по утверждению звездной пары, выяснилось, что еще восемь питомцев находились в квартире матери и сестры одной из владелиц зоогостиницы в подмосковном Подольске. По словам Джарахова, животных стали выводить на улицу, когда недовольные клиенты собрались у дома в Чехове.

«За ночь мы раздали более 50 собак. Только представьте, сколько людей не знало об ужасных условиях содержания их питомцев. Среди них очень много медийных людей. Адель Вейгель, у нее была в другой передержке собака, но с теми же людьми. Пострадали животные блогера Кориш, Саши Теслонда, певца и продюсера Эльмана Зейналова. Все было покрыто обманом», — заявила MONA MK.RU.

Как накажут хозяев подмосковной «зоотюрьмы»

Сотрудники ГУ МВД РФ по Московской области организовали проверку «по факту ненадлежащего содержания домашних животных». В релизе ведомства говорилось, что чеховский отдел полиции получил заявление о ненадлежащем оказании услуг в зоогостинице.

«Указывается, что питомцы истощены и содержатся в антисанитарных условиях. Сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — отметили в МВД.

Владелицам Dog Town — Карине и Марии — грозит до пяти лет тюрьмы, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, данное наказание предусмотрено по статье о жестоком обращении с животными.

«Вероятно, женщин привлекут к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий. Учитывая, что пострадало не одно животное, а несколько, виновным грозит лишение свободы от трех до пяти лет», — отметил юрист.

Он добавил, что альтернативное наказание за подобное преступление — принудительные работы на тот же срок. Также женщинам — если их признают виновными — назначат штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

Что о ситуации вокруг Dog Town сказали в Госдуме

Между тем первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что хозяева питомцев тоже несут долю ответственности за случившееся в зооотеле. Он пояснил, что собачники должны были сами предварительно проверить, куда отдают животных.

«Люди добровольно сдавали своих животных в этот концлагерь. Это как? То есть они не ознакомились с тем, куда их отдавали? Не почитали, не переговорили с теми, кто туда раньше сдавал животных?» — возмутился собеседник NEWS.ru.

Он призвал всех, кто сталкивается или сталкивался с подобными нарушениями, предавать дело огласке, чтобы недобросовестные передержки были закрыты. По его мнению, если бы хозяевам было не все равно, то заявление на организацию поступило бы в полицию раньше.

Бурматов добавил, что к скандалу уже подключили полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. По его мнению, необходимо добиться закрытия питомника, а также привлечь его владелиц Марию и Карину не только за жестокое обращение с животными, но и за мошенничество. «Потому что они обещали одни условия содержания, а по факту там были другие условия», — пояснил парламентарий.

