«Контору надо прикрывать»: скандал с «концлагерем для животных» дошел до ГД Депутат Бурматов: владельцам питомника в Чехове грозит две уголовные статьи

Владельцам питомника Dog Town в подмосковном Чехове, где собаки подвергались издевательствам, грозит две уголовные статьи, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, к громкому скандалу уже подключили полицию, прокуратуру и Роспотребнадзор. Он добавил, что необходимо добиться закрытия питомника.

Во-первых, это мошенничество, потому что они обещали одни условия содержания, а по факту там были другие условия. А вторая статья — это жестокое обращение с животными. Для тех, кто организовал этот концлагерь, это однозначно две уголовные статьи. Мы сейчас и полицию, и прокуратуру, и Роспотребнадзор к этому подключили. Однозначно эту контору надо прикрывать, наказывать всех, кто так относился к животным, — высказался Бурматов.

Ранее стало известно, что домашние животные блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA стали жертвами жестокого обращения в питомнике Dog Town. Артистка сообщила, что заведение позиционировало себя как передержка с комфортными условиями, но на деле животные содержались в антисанитарных условиях и подвергались издевательствам.

Адвокат Игорь Трунов впоследствии заявил, что владельцам питомника Dog Town грозит до пяти лет тюрьмы. По его словам, данное наказание предусмотрено по статье о жестоком обращении с животными.