«Умрут от голода»: в Госдуме запретят кормить бездомных животных

Члены рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, предложили запретить кормление бродячих собак возле социальных, образовательных, спортивных объектов и жилых домов. Какое наказание может грозить россиянам, что сказали депутаты и зоозащитники — в материале NEWS.ru.

Каких животных нельзя будет кормить возле жилых домов и образовательных учреждений

Предполагается, что бездомных животных нельзя будет кормить возле образовательных и медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных объектов и аптечных пунктов, учреждений культуры, соцобслуживания, на территории детских, спортивных площадок, а также на придомовых территориях. Депутаты предложили ввести штраф за это нарушение в размере от 3000 до 5000 рублей.

В первоначальной редакции законопроекта говорится о том, что нельзя будет кормить бездомных животных. Однако в будущем планируется конкретизировать формулировку, чтобы запрет распространялся только на бродячих собак, сообщил NEWS.ru один из авторов инициативы, член рабочей группы, депутат Госдумы Владимир Самокиш.

«Голубями, кошками, хомяками и так далее пока заниматься не планируем», — заметил Самокиш.

Какая судьба ждет бездомных животных в случае принятия законопроекта

В законопроекте не говорится о том, что делать с бездомными животными, которых люди перестанут подкармливать, отметил Самокиш.

«Собака — это мигрирующее животное. Если ее в одном месте перестали кормить, она начинает искать другое. Поэтому здесь мы не видим особых проблем. Если она подлежит отлову, значит ее надо отлавливать. Предметом регулирования законопроекта не является определение дальнейшей судьбы безнадзорных животных», — заявил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отвечая на вопрос, не станут ли животные проявлять агрессию из-за голода, депутат ответил отрицательно. По его мнению, они, наоборот, охраняют места, где их подкармливают.

«Создавать риски рядом с детскими садами, больницами и учреждениями культуры в большей степени более неправильно, чем думать о том, где эта собака найдет пропитание», — сказал Самокиш.

Он посоветовал всем, кто переживает за судьбу животных, взять уличную собаку домой: отмыть ее, проставить необходимые вакцины и заботиться о ней.

«Хорошо быть добреньким и подкармливать собачку. Когда она кого-то укусила, если вы ее забыли подкормить, сказать: „Ой, это ж не моя, я ее просто подкармливал“», — отметил Самокиш.

Кто выступил против запрета кормить бездомных животных

Инициатива о запрете кормить бездомных животных не будет работать, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Отдельные регионы пытались вводить эту инициативу, но она нигде не заработала по одной простой причине: не администрируется. Невозможно запретить человеку покормить бездомного кота, за этим проследить и наказать. Я исхожу из опыта субъектов, которые пытались это сделать, — данная инициатива нигде не заработала. Многие эту норму отменили. Вы можете зайти в любой двор Петербурга — там рядом с каждым входом в подъезд стоит тарелочка с едой и водичкой для кошек, чтобы они попили. Невозможно запретить людям это делать — это их представление о гуманности», — отметил Бурматов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению депутата, нужно организовать специально оборудованные места для кормления животных. В качестве успешного примера реализации этих мер он привел Калининград, где для уличных кошек строят небольшие домики.

«Администрация города занимается этим вопросом, там есть места для кормления и нет конфликтов. Более того, они сделали из этого достопримечательность — теперь это столица котов РФ. Все начиналось как гуманитарная миссия. Я смотрел, видел, мне понравилось. Это цивилизованное решение», — сказал депутат.

Бурматов подчеркнул, что в России насчитывается около 700 тысяч бездомных собак. По словам депутата, проблему роста популяции этих животных частично решают волонтеры и местные власти, отлавливая их и пристраивая в приюты.

Что сказали зоозащитники об инициативе депутатов штрафовать за кормление бездомных животных

В разговоре с NEWS.ru зоозащитница Ольга Еремеева выступила против законопроекта. По ее мнению, нельзя запретить кормить живое существо.

«Есть огромное количество людей и волонтеров, которые делают это, чтобы животные элементарно не погибали. Не у каждого человека есть возможность забрать домой 10 собак и 20 кошек. Поэтому это акт заботы о тех, кто по причине человеческого фактора родился или оказался на улице. Это говорит о том, что у нас адекватные и вменяемые люди, имеющие сердце и разум», — сказала она.

Еремеева добавила, что у предложения запретить кормить животных должно быть логическое продолжение, направленное на созидание и помощь им. По ее мнению, можно массово отлавливать бездомных собак и кошек, размещать их в приютах, чтобы вакцинировать и кастрировать. При этом можно оставить неравнодушным людям возможность навещать животное или хотя бы узнать о его судьбе, сказала зоозащитница.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Если депутаты хотят все запретить и оштрафовать, то что дальше? Они добиваются, чтобы животные умерли от голода прямо под нашими дверями? Будем собирать их трупы? Очень спорно», — возмутилась Еремеева.

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