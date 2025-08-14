Врач раскрыла вред неправильно подобранного бюстгальтера

Неправильно подобранный бюстгальтер замедляет кровоток и кровообращение, что может привести к болевым ощущениям и раздражению кожи, заявила врач общей практики Елена Павлова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что такие же последствия могут быть при длительном ношении белья либо когда женщины спят в бюстгальтере.

По возможности она посоветовала делать выбор в пользу топов, вариантов без косточек или не прибегать к этой части гардероба совсем. Врач также подчеркнула, что бюстгальтер не предотвращает провисание тканей, которые возникают с возрастом и при изменениях веса.

Польза и вред бюстгальтера зависят от правильности подбора и как долго женщина носит этот предмет одежды. Польза, безусловно, есть, так как при большой груди бюстгальтер помогает распределить нагрузку на позвоночник. При занятии спортом большая грудь может быть травмирована, поэтому бюстгальтер — это своеобразная защита. При беременности и кормлении, когда грудь большая и есть опасность протекания молока, безусловно, бюстгальтер необходим, — заключила Павлова.

