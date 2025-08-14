Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач раскрыла вред неправильно подобранного бюстгальтера

Врач Павлова: неправильно подобранный бюстгальтер замедляет кровоток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неправильно подобранный бюстгальтер замедляет кровоток и кровообращение, что может привести к болевым ощущениям и раздражению кожи, заявила врач общей практики Елена Павлова. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что такие же последствия могут быть при длительном ношении белья либо когда женщины спят в бюстгальтере.

Важно хорошо подобрать бюстгальтер, чтобы он не был мал и чрезмерно не сжимал грудь, так как это замедляет кровоток и кровообращение, чтобы может привести к болевым ощущениям и раздражению кожи. Те же самые последствия могут быть при длительном ношении либо когда женщины спят в бюстгальтере. Пуш-апы и косточки могут усиливать застой, — поделилась Павлова.

По возможности она посоветовала делать выбор в пользу топов, вариантов без косточек или не прибегать к этой части гардероба совсем. Врач также подчеркнула, что бюстгальтер не предотвращает провисание тканей, которые возникают с возрастом и при изменениях веса.

Польза и вред бюстгальтера зависят от правильности подбора и как долго женщина носит этот предмет одежды. Польза, безусловно, есть, так как при большой груди бюстгальтер помогает распределить нагрузку на позвоночник. При занятии спортом большая грудь может быть травмирована, поэтому бюстгальтер — это своеобразная защита. При беременности и кормлении, когда грудь большая и есть опасность протекания молока, безусловно, бюстгальтер необходим, — заключила Павлова.

Ранее врач-дерматолог Кристина Радина посоветовала отказаться от стрингов в жаркие летние дни. По ее словам, это поможет избежать дискомфорта и проблем со здоровьем. Она отметила, что стринги также могут способствовать распространению инфекций, поэтому их следует избегать.

здоровье
советы
женщины
врачи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
