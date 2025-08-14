Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме хотят компенсировать россиянам деньги за платную медицину

Члены партии СРЗП предложили компенсировать россиянам платные медицинские услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты «Справедливой России — За правду» предложили компенсировать россиянам платные медицинские услуги, если бесплатная помощь по ОМС была объективно недоступна, передает РИА Новости. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко.

Инициаторами выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Они предлагают законодательно закрепить механизм возмещения расходов на платные услуги, входящие в территориальную программу госгарантий (ОМС). Компенсация будет возможна только в случаях, когда бесплатное оказание помощи было невозможно из-за очередей, нехватки врачей, оборудования или необходимости поездки в другой город.

Возмещать планируется в пределах установленных ОМС тарифов. Порядок подтверждения невозможности получения бесплатной помощи, перечень документов, сроки рассмотрения заявлений (до 1 года с момента оплаты) и выплат должен определить кабмин.

То врачей нет, то оборудования. А иногда надо ехать в другой город или даже регион, чтобы получить необходимую помощь. Либо занимать очередь, но ждать не все могут, — сказал Миронов агентству.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. По его словам, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать.

