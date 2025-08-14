Женщинам назвали главные признаки мужской измены

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Эмоциональная отстраненность, раздражительность и резкие изменения в поведении часто свидетельствуют о мужской измене, заявила NEWS.ru семейный психолог Яна Катаева. Она отметила, что еще одним тревожным сигналом может стать повышенное внимание к личному пространству.

Есть несколько характерных изменений в поведении мужчины, когда у него развиваются параллельные отношения. Эмоциональная отстраненность. Муж стал задумчивым, замкнутым. Раздражительность. Он стал придираться к мелочам: не так готовите, убираете, воспитываете детей. Раньше это его не беспокоило. Перепады настроения. Стал мрачным, как в депрессии, или резко меняет эмоции. Требование личного пространства. Раньше не возражал, если вы брали его телефон, а теперь нервничает, запирается в ванной с гаджетом, требует не заглядывать в компьютер, — пояснила Катаева.

По ее словам, если раньше мужчина спокойно относился к тому, что партнерша берет его телефон или компьютер, а теперь нервничает и прячет устройства, это повод задуматься. Также она отметила, что важно обратить внимание на внезапные изменения в интимной жизни и привычках.

Какие еще изменения в мужчине могут указать на измену? Телефон на замке, теперь он не выпускает его из рук, долго разговаривает или переписывается. Доверяйте интуиции, особенно если раньше доверие было, а теперь что-то изменилось. Внимание к внешности. Стал чаще мыться, следить за одеждой, прической, парфюмом. Если раньше его устраивало как есть, а теперь уход вышел на первый план, это может быть признаком. Изменения в интимной жизни: либо резко пропал интерес к вам, либо, наоборот, стал инициативным, стиль поведения в сексе изменился. Оба варианта — повод задуматься, — резюмировала Катаева.

Ранее психотерапевт Юлия Лушникова заявила, что избегание разговоров о будущем, частое уединение и резкая реакция на вопросы могут сигнализировать о женской измене. По ее словам, также тревожным сигналом для мужчины может стать внезапное изменение во внешности.

