Названы пять главных признаков женской измены

Избегание разговоров о будущем, частое уединение и резкая реакция на вопросы могут сигнализировать о том, что женщина изменяет партнеру, заявила NEWS.ru психотерапевт Юлия Лушникова. По ее словам, также тревожным сигналом для мужчины может стать внезапное изменение во внешности.

Фраза «мне нужно побыть одной», если исключен стресс, а уединение стало постоянным и сопровождается избеганием разговоров о будущем, раздраженной реакцией на простые вопросы или обвинениями вас в недоверии, может говорить о женской измене. Она внезапно изменилась — спортзал, новое белье, блеск в глазах. Это может быть про рост, но если все это сопровождается холодом, закрытостью и эмоциональной дистанцией, возможно, этот рост происходит вне ваших отношений, — пояснила Лушникова.

Она отметила, что еще одним признаком может стать резкое изменение поведения в интимной сфере. Также, по ее словам, о связи на стороне сигнализирует повышенное внимание к телефону. Кроме того, психотерапевт подчеркнула, что женщина, которая уже мысленно вышла из отношений, часто перестает предъявлять претензии и демонстрирует подчеркнутое спокойствие.

Если женщина изменяет партнеру, она постоянно уходит с телефоном в ванную, ставит пароли, отключает уведомления и нервничает, когда вы рядом. Также об этом может сигнализировать отсутствие регулярной близости. Неожиданное спокойствие, почти безмятежность там, где раньше были регулярные конфликты и претензии, — это может стать тревожным признаком для мужчины. Парадокс — снижение количества ссор может означать не примирение, а завершение эмоциональной привязанности, — резюмировала Лушникова.

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