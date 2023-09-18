Какой будет зимняя кампания СВО: новые ракеты и сверхмощное оружие

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Информация о том, что в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен дал ВСУ срок до ноября, косвенным образом подтверждается. Притом что украинский главнокомандующий Валерий Залужный грезит уже о зимних штурмах. Между тем можно предположить, что уже скоро противостояние может вылиться в ракетные дуэли. Не исключено, что затем последуют и переговоры.

Таurus через несколько недель

Пока канцлер Германии Олаф Шольц еще тихо сопротивляется нажиму реваншистов в бундестаге, но его министр обороны Борис Писториус уже публично допустил, что немецкие крылатые ракеты большого радиуса действия могут быть поставлены Киеву уже через несколько недель. Не исключено, что, как и в истории с направлением на Украину немецких танков, Берлин не хочет быть первым, кто поднимет эскалацию конфликта на новый уровень.

Тем более что на этой неделе Владимир Зеленский летит за океан, а уже, предположительно, 21 сентября он может быть допущен к Джо Байдену. И, возможно, там же получит «добро» на поставку ракет АТАСМS, которые Киев выпрашивает уже несколько месяцев. Ну а вслед за американцами и немцы перестанут стесняться.

Собственно, натовские танцы вокруг поставок дальнобойных ракет ничем, в принципе, не отличались от пролога к предоставлению украинцам западных танков и современных систем ПРО. На Западе делают вид, что не хотят обострять ситуацию, их украинские коллеги уверяют, что с новым чудо-оружием победа точно уж будет «за силами добра». И в конце концов ВСУ, стоящие на пути «русских орд», все получают.

Инсайдеры уже утверждают, что в польском городке Жешув уже освобождают несколько ангаров на военной базе, где чудодейственные ракеты будут размещаться якобы начиная с 20 октября.

Фото: taurus-systems.de Ракета Taurus

А чем мы ответим

Конечно, даже такие ракеты успех ВСУ не принесут. Тем более что вопрос еще и в их количестве. Недавняя атака на Севастополь показала, что английские Storm shadow сбиваемы, но и российские системы ПРО можно перегрузить.

Да, мы явно расширяем свой арсенал средств поражения, включая ФАБ-1500. Но, как отмечает большинство экспертов, наша слабость в недостаточной дистанции действия наших САУ, РЗСО, что крайне затрудняет контрбатарейную борьбу против натовских артсистем с дистанцией поражения до сорока километров.

Вот тут на ум и приходит неофициально циркулирующая информация о том, что после визита к нам Ким Чен Ына Северная Корея, накопившая огромные военные арсеналы, может передать нам несколько видов эффективных систем РЗСО.

В частности, речь могла идти о САУ «Коксан» с радиусом действия до 60 км, РЗСО КN-09 (радиус поражения — примерно 180 км) и KN-25 (монстре калибра 600 мм и дистанцией удара до 380 км). Западные источники уверяют, что такие корейские поставки начнутся, дескать, уже в октябре, а до фронта эти системы доберутся к ноябрю. То есть практически одновременно с новым западными ракетами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А если ударить стратегическими векторами

В случае получения корейской техники мы смогли бы наконец наносить эффективные удары по мостам и туннелям. Ракета весом в три тонны, запущенная с помощью КN-25, легко разрушит мостовое полотно шириной в десять метров.

Но ведь есть и неожиданные для противников предложения. В частности, предлагают перестать проверять боеготовность наших стратегических носителей, направляя их с болванками на полигон на Камчатке. Не логичнее были бы их испытать где-нибудь под Львом? Тем более что некоторые ракеты снимают с боевого дежурства, заменяя на более совершенные. Такая утилизация могла бы стать ударной во всех отношениях.

Так что зима может стать особой стадией СВО.

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