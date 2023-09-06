Год назад Россия отвела войска от Харькова: зачем это сделали на самом деле Действия руководства Минобороны позволили сохранить личный состав российских войск

Фото: МО Украины

Год назад, в сентябре 2022-го, началось наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Балаклейско-Купянском направлении. Российские военные тогда совершили плановый отвод войск от Харькова. Зачем это было сделано, как те события изменили ход специальной военной операции (СВО) — в материале NEWS.ru.

Какие события предшествовали отходу от Харькова

6 сентября 2022 года группировка ВСУ численностью от 20 тысяч до 30 тысяч человек перешла в наступление в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. Отход Вооруженных сил Российской федерации (ВС РФ) был плановый — в соответствии с «жестом доброй воли». Российские власти хотели его использовать, чтобы установить условия для начала переговоров с Киевом. Однако украинцы воспользовались этим моментом для развития своего контрнаступления.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru пояснил, что отход от Харькова был вынужденным решением, и альтернатива у него была — борьба на износ, с очень большими потерями.

Изюм тогда был штабным и логистическим центром, где размещались командования армейского и бригадного уровней российских войск: Первая танковая, 20-я, 29-я, 35-я, 36-я армии, 64-я и 38-я бригады, пункты управления армейской разведки. По оценкам военных экспертов и военкоров, на тот период командование ВС РФ собиралось провести операцию на окружение всей Донецко-Славянской группировки ВСУ и выйти к Славянску. В этом случае район Изюма был исходным для наступления на Славянск с севера.

Разведка, военкоры и наблюдатели сообщали о концентрации подразделений ВСУ для наступления на Балаклею и Изюм как минимум за две недели до его начала. Еще в августе СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что главком украинских войск Валерий Залужный предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому наступать именно на Харьковском направлении вместо Херсонского. Насколько серьезно была воспринята эта информация, неизвестно.

Российские силы не стали на тот момент дополнительно укреплять свои позиции. По мнению некоторых экспертов, это могло быть связано с тем, что после успешного отражения украинских военных на Херсонском направлении — буквально за несколько дней до того и с большими потерями для противника — ВС РФ не ожидали нового наступления.

Фото: МО Украины Отход ВС РФ был плановый, но Киев использовал его для развития своего контрнаступления

Как ВСУ атаковали на Балаклейском направлении

С 6 сентября 2022 года российским войскам на Балаклейском направлении пришлось непросто. ВСУ использовали ракеты HIMARS и смогли поразить несколько складов боеприпасов ВС РФ.

Ряд российских подразделений продемонстрировал особую стойкость. Например, усиленный батальон СОБР Росгвардии почти трое суток удерживал контроль над Балаклеей.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что отвод российских войск был правильным решением: тогда в состав ВСУ поступили только что подготовленные на Западе ударные батальоны.

«Там было два десантно-штурмовых батальона ДШБ, а также подразделения „Кракен“ и „Альфа“ — подразделения Главного управления Генштаба ВСУ, в то время как у нас линию тогда держали, откровенно говоря, ополченцы из Донецка и во многом омоновцы, поступившие из внутренних волостей России — из Уфы и Самары. Соответственно, возникло опасение, что физически перед той глыбой и мощью, с учетом подготовки вэсэушников, нам просто физически не удастся удержать линию обороны, она еще не была долгосрочно оборудована», — сказал Артамонов.

На четвертые-пятые сутки наступления ВСУ вышли к Изюму. 16 сентября ВСУ заняли западную часть Купянска, 18 сентября взяли его под контроль, а 1 октября — Красный Лиман. Как тогда сообщили в Министерстве обороны России, это произошло из-за организованного отвода войск. 11 октября ВС РФ смогли остановить наступление ВСУ на рубеже рек Жеребец и Северский Донец.

Фото: МО РФ Балаклею трое суток почти в окружении удерживал усиленный батальон СОБР Росгвардии

Как наступление ВСУ повлияло на ход СВО

Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, которая проводилась осенью — зимой 2022 года. Тогда в зону СВО отправились около 300 тысяч человек. Одновременно была развернута кампания по широкому привлечению добровольцев.

Александр Артамонов считает эти шаги следствием того украинского наступления.

«Все-таки мы показали, что для нас жизнь людей важнее, чем единожды занятая позиция», — отметил Артамонов.

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