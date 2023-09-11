«Для танго нужны двое»: Блинкен сообщил, когда Украина пойдет на переговоры Блинкен: Украина пойдет на переговоры в случае инициативы России

Фото: Chuck Kennedy/U.S. State/Global Look Press

Энтони Блинкен

Украина вступит в переговоры, если Россия проявит такую инициативу, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC. По его словам, президент РФ Владимир Путин пока не проявляет заинтересованности в дипломатии.

Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, — отметил госсекретарь.

Блинкен уточнил, что Вашингтон в этом вопросе последует за Киевом. Решение о том, «как именно все это закончится», примет Украина, добавил он.

Американский дипломат считает, что боевые действия должны разрешиться «на справедливых и устойчивых условиях», а они в свою очередь должны будут «отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Блинкен подчеркнул, что во время его визита в Киев власти Украины продемонстрировали «серьезный настрой» на приложение усилий «по возвращению территории».

Ранее журналист Руслан Бортник предположил, что Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией. Блинкен также мог рассказать Зеленскому, что на время предвыборной кампании в США Украина может не рассчитывать на большой объем помощи, считает он.