Стало известно о возможной цели внепланового визита Блинкена на Украину «Страна.ua»: Блинкен пытался уговорить Зеленского заключить перемирие с Россией

Фото: Chuck Kennedy/U.S State/Global Look Press

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба

Госсекретарь США Энтони Блинкен мог внепланово посетить Украину, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского заключить перемирие с Россией, пишет журналист Руслан Бортник в статье для украинского издания «Страна.ua». По его словам, визит также связан с подготовкой встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, <...> насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. <...> Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими, — сказал Бортник.

Журналист также считает, что Блинкен мог рассказать Зеленскому, что на время предвыборной компании в США Украина может не рассчитывать на большой объем помощи.

Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября из Польши. Третий свой визит на Украину с момента начала СВО госсекретарь начал с посещения вместе с Кулебой кладбища в Киеве. Поездка Блинкена на кладбище оказалась весьма символичной, учитывая масштабы потерь украинской армии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, там глава американского дипведомства увидел, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что Вашингтон выделит Украине дополнительную помощь на сумму более $1 млрд. По его словам, эти средства будут направлены, в частности, на усиление противовоздушной обороны Украины. Это будет помощь и по военной линии, и по гражданской, уточнил Блинкен.