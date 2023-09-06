Депутат рассказал, что Блинкену показали на кладбище в Киеве Депутат Белик: Блинкен увидел на кладбище в Киеве главный итог наступления ВСУ

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global look Press

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на кладбище в Киеве весьма символичен, учитывая масштабы потерь украинской армии, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, которые приводит РИА Новости, там глава американского дипведомства увидел, чего в действительности ВСУ добились за все время контрнаступления.

Посещение Блинкеном кладбища в Киеве очень символично. Ведь именно тысячи кладбищ, разбросанных по всей Украине, где похоронены украинские военные, брошенные на верную смерть во имя западных интересов, являются главным показателем и достижением киевского режима и их контрнаступления, — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что 6 сентября глава Госдепартамента США прибыл с официальным визитом в Киев. Там он заявил, что Вашингтон видит заметный прогресс в контрнаступлении. По его словам, американским властям важно убедиться, что у Киева есть все необходимое для достижения целей в долгосрочной перспективе.

В конце августа Блинкен также анонсировал новый пакет помощи на $250 млн. В него вошли управляемые ракеты AIM-9M для систем противовоздушной обороны, реактивные боеприпасы к РСЗО HIMARS, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 миллиметров.