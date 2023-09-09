Дебют ФАБ-1500 и «Кинжала» на СВО, арест генерала Огиенко: что будет дальше Подробности и последствия самых заметных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru,Vasilii Smirnov/Global Look Press,balashiha

Ряды ВСУ пополняются мужчинами призывного возраста, уехавшими в Европу, ВС РФ впервые применили «Кинжал» с Су-34 и ФАБ-1500 в зоне СВО. Какие еще заметные события случились на этой неделе, их подробности и последствия — в обзоре NEWS.ru.

Европа начала выдавать призывников Украине

Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщило издание Rzeczpospolita. По его информации, граждан Украины, пересекающих границу, проверяют по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

«Если мы остановим такого иностранца, например, для обычного дорожного контроля, наша система покажет, что это лицо, преследуемое прокуратурой Украины <...>. Такого человека мы задерживаем и информируем прокуратуру», — рассказали в Главном управлении пограничной службы Польши.

По данным ведомства, в страну въехало около 2,87 млн украинцев. При этом выехали из Польши 2,8 млн граждан. Депутат Верховной рады Федор Вениславский отметил, что оставшиеся 70 тыс. украинцев очень важны для страны. Их могли мобилизовать, тем самым укрепив оборону и безопасность государства.

До этого Министерство обороны Украины разрешило призывать в армию ограниченно годных граждан. Речь в том числе идет о мужчинах с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомным ВИЧ. Решение о воинской специальности призывника будет принимать военно-врачебная комиссия, требования к сотрудникам которой также были усложнены.

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Почему арестовали генерала Огиенко

На неделе СМИ сообщили, что военный суд отправил под стражу генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке. Первый суд санкционировал арест генерала еще в начале августа, хотя известно об этом стало только сейчас, а второй позднее продлил срок заключения до 27 ноября.

По данным следствия, Огиенко в июне этого года вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки — 500 000 рублей от общей суммы в 30 млн рублей — за содействие в отчуждении земельного участка МО РФ, который находится в подмосковной Лобне, в пользу руководителя общественной организации «Надежда». Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не было.

Как сообщается, Беляцого задержали на месяц раньше, чем Огиенко. Он заключил досудебное соглашение и взял на себя обязательства изобличить в ходе следственных действий преступную деятельность иных лиц и дал показания на Огиенко. Последний свою вину не признал.

Отмечается, что Дмитрия Беляцкого освободили из-под стражи, переведя на три месяца под домашний арест. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи, а также контактировать с фигурантами расследования.

В постановлении суда говорится, что, несмотря на то что Огиенко не признал свою вину в совершении преступления, его причастность, по мнению следствия, подтверждается собранной доказательной базой.

Экс-командующему 1-й армией ПВО может грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Константин Огиенко до ареста командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Она выполняет задачи по защите российской столицы от ударов самолетов, крылатых ракет, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника. На оснащении войск стоят системы: С-50М ПВО Москвы (комплексы «Байкал-1», «Универсал-1», С-400, С-300ПМ2, «Панцирь-С») и А-135М стратегической ПРО Москвы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Россия впервые применила с Су-34 ракету «Кинжал» и бомбу ФАБ-1500

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 Вооруженных сил России на этой неделе применил в ходе специальной военной операции на Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщили СМИ. Экипаж самолета будет представлен к наградам. Также Су-34 впервые в ходе СВО на Украине применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Известно, что фугасная свободнопадающая авиационная бомба (ФАБ) 1500-М54 была принята на вооружение еще в 1954 году ВВС СССР и сейчас эксплуатируется ВКС России.

ФАБ-1500-М54 с комплектом УМПК запускается с таких носителей, как истребитель-бомбардировщик Су-34М и многофункциональный истребитель Су-35C. Максимальная высота пуска авиабомбы составляет 12 км, а ее начальная скорость планирования зависит от носителя и достигает 1900 км/ч (сверхзвуковая).

Длина авиабомбы составляет 2765 см, диаметр — 630 мм, общий вес — 1550 кг. Масса боевой части авиационного боеприпаса — 675,6 кг. При применении снаряд может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а его радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 метров.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ФАБ-1500 имеет несколько преимуществ перед «Кинжалами».

«ФАБ-1500 в три раза мощнее „Кинжалов“. С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, что это новое мощное оружие», — рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин подчеркнул, что данная авиабомба в несколько раз дешевле «Кинжала», что также является ее преимуществом. ВС России и дальше будут использовать ФАБ-1500, чтобы поражать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснил военный эксперт.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что основными целями ФАБ-1500 будут именно заглубленные объекты украинских военных, поскольку данная бомба поражает их с большой эффективностью.

«Прежде всего — командные пункты, склады боеприпасов и бронетехники, укрепления, бункеры и объекты инфраструктуры, расположенные под землей. Все это уничтожается полуторатонными авиабомбами очень эффективно», — заявил Липовой в комментарии NEWS.ru.

Американский журнал Forbes в конце августа этого года опубликовал материал, где говорилось, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ, а украинские военнослужащие «признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом».

«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в публикации.

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