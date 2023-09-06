ВС РФ впервые применили ФАБ-1500 в СВО: сколько весит, мощнее ли «Кинжала»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России впервые в ходе СВО на Украине применил бомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Почему данный снаряд может быть эффективнее «Кинжала»?

Что известно о ФАБ-1500

Фугасная свободнопадающая авиационная бомба (ФАБ) 1500-М54 была принята на вооружение еще в 1954 году ВВС СССР и сейчас эксплуатируется ВКС России.

ФАБ-1500-М54 с комплектом УМПК запускается с таких носителей, как истребитель-бомбардировщик Су-34М и многофункциональный истребитель Су-35C. Максимальная высота пуска авиабомбы составляет 12 км, а ее начальная скорость планирования зависит от носителя и достигает 1900 км/ч (сверхзвуковая).

Длина авиабомбы составляет 2765 метра, диаметр — 630 мм, общий вес — 1550 кг. Масса боевой части авиационного боеприпаса — 675,6 кг. При применении снаряд может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а его радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 метров.

Что говорят эксперты о ФАБ-1500

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, ФАБ-1500 имеет несколько преимуществ перед «Кинжалами».

«ФАБ-1500 в три раза мощнее „Кинжалов“. С учетом того, что она модернизирована, у нее есть возможность на десятки километров уходить от сброса самолетом, что позволяет не подвергать опасности экипаж. При этом точность попадания велика, а значит, что это новое мощное оружие», — рассказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Дандыкин подчеркнул, что данная авиабомба в несколько раз дешевле «Кинжала», что также является ее преимуществом. ВС России и дальше будут использовать ФАБ-1500, чтобы поражать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснил военный эксперт.

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой считает, что основными целями ФАБ-1500 будут именно заглубленные объекты украинских военных, поскольку данная бомба поражает их с большой эффективностью.

«Прежде всего — командные пункты, склады боеприпасов и бронетехники, укрепления, бункеры и объекты инфраструктуры, расположенные под землей. Все это уничтожается полуторатонными авиабомбами очень эффективно», — заявил Липовой в комментарии NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что западные СМИ писали о применении ФАБ в зоне СВО

Американский журнал Forbes в конце августа этого года опубликовал материал, где говорилось, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению ВСУ, а украинские военнослужащие «признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом».

«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в публикации.

В издании The Drive отмечалось, что потребность Воздушно-космических сил (ВКС) России в снарядах с унифицированным модулем планирования и коррекции, превращающем неуправляемые авиабомбы в управляемые, будет расти.

Автор материала напомнил, что такие снаряды позволяют истребителям наносить удары с воздуха, не заходя в зону действия украинской ПВО.

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