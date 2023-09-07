Почему арестовали генерал-майора Огиенко, при чем тут атаки БПЛА на Москву

Фото: balashiha

Константин Огиенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными об аресте генерал-майора Константина Огиенко — бывшего командующего 1-й армией ПВО особого назначения, прикрывающей Москву от ударов с воздуха. Что известно об этом?

«Нет, я, к сожалению, не располагаю такой информацией. У меня нет данных на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, связан ли арест генерала с атаками дронов на Москву.

Что известно об уголовном деле

Военный суд отправил под стражу генерал-майора Константина Огиенко по делу об особо крупной взятке, пишет «Коммерсант». Первый суд санкционировал арест генерала еще в начале августа, хотя известно об этом стало только сейчас, а второй позднее продлил срок заключения вплоть до 27 ноября.

По данным следствия, Огиенко в июне этого года вместе с командиром 4-й дивизии ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получил первую часть взятки — 500 000 рублей от общей суммы в 30 млн рублей — за содействие в отчуждении земельного участка МО РФ, который находится в подмосковной Лобне, в пользу руководителя общественной организации «Надежда». Официального подтверждения этой информации от Минобороны России не было.

Кто дал показания на Огиенко

Как сообщается, Беляцого задержали на месяц раньше, чем Огиенко. Он заключил досудебное соглашение, по условиям которого, в частности, взял на себя обязательства изобличить в ходе проведения следственных действий преступную деятельность иных лиц и дал показания на Огиенко. Последний свою вину не признал.

Отмечается, что Дмитрия Беляцкого освободили из-под стражи, переведя на три месяца под домашний арест. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться любыми средствами связи, а также контактировать с фигурантами расследования.

«Несмотря на непризнание Огиенко вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), причастность последнего к совершению преступления, по мнению следствия, подтверждается совокупностью собранных доказательств, а именно: материалами оперативно-разыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, протоколами допросов свидетелей, протоколом очной ставки между обвиняемым Беляцким и подозреваемым Огиенко, а также иными собранными в ходе расследования настоящего уголовного дела доказательствами», — говорится в постановлении суда.

Экс-командующему 1-й армией ПВО может грозить срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За что отвечал генерал-майор Огиенко

Константин Огиенко до ареста командовал 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. Она выполняет задачи по защите российской столицы от ударов самолетов, крылатых ракет, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет вероятного противника. На оснащении войск стоят системы: С-50М ПВО Москвы (комплексы «Байкал-1», «Универсал-1», С-400, С-300ПМ2, «Панцирь-С») и А-135М стратегической ПРО Москвы.

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