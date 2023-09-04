Стало известно, какая европейская страна выдает Украине призывников Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста, сообщило издание Rzeczpospolita. По его информации, граждан Украины, пересекающих границу, пробивают по специальной базе. В ней содержатся сведения о том, преследуется ли конкретное лицо прокуратурой.

Если мы остановим такого иностранца, например, для обычного дорожного контроля, наша система покажет, что это лицо, преследуемое прокуратурой Украины <...> Такого человека мы задерживаем и информируем прокуратуру, — рассказали в Главном управлении пограничной службы Польши.

По данным ведомства, в страну въехало около 2,87 млн украинцев. При этом выехали из Польши 2,8 млн граждан. Депутат Верховной рады Федор Вениславский отметил, что оставшиеся 70 тыс. украинцев очень важны для страны. Их могли мобилизовать, тем самым укрепив оборону и безопасность государства.

Ранее Министерство обороны Украины разрешило призывать в армию ограниченно годных граждан. Речь, в том числе, идет о мужчинах с «кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики» и бессимптомным ВИЧ. Решение о воинской специальности призывника будет принимать военно-врачебная комиссия, требования к сотрудникам которой также были усложнены.