Полиция сорвала подмосковному пенсионеру запуск массового производства БПЛА Полиция забрала БПЛА у пенсионера-изобретателя из Подмосковья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье полиция забрала у пенсионера-изобретателя образец беспилотника, который он планировал запустить в массовое производство, сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, когда к жителю села Бисерово в Богородском округе нагрянули правоохранители, он как раз возвращался с испытаний нового дрона вместе с двумя помощниками.

Мужчина сам спроектировал летательный аппарат и сконструировал его из стеклопластика, пенопласта, стекловолокна и эпоксидной смолы. После испытаний на поле пенсионер хотел предложить разработку государству, рассчитывая запустить ее в серийное производство.

Но стартап был приостановлен сотрудниками уголовного розыска, забравшими БПЛА для проверки. По данным канала, образец беспилотника изучили специалисты, не обнаружив ни взрывчатки, ни камер. Сейчас изобретателя и его компаньонов проверяют следователи.

Ранее в Сахалинском центре беспилотных технологий разработали FPV-дрон «Лютик-Камикадзе», оснащенный системой для сброса снаряда с возможностью дистанционной детонации. Устройства сброса, заточенные под под термобарические боеприпасы, идут в комплекте, их можно активировать с пульта. СМИ писали, что «Лютик» уже применялся в СВО.