«Украина слетает с катушек»: сенатор осудила окрашенные в флаг США переходы Сенатор Ковитиди не удивилась изображению флага США на пешеходных переходах Киева

Фото: Совет Федерации РФ

Ольга Ковитиди

Тот факт, что в Киеве топчутся по нарисованному на пешеходных переходах американскому флагу нет ничего удивительного, так как Украина слетает с катушек вслед за управляющими ею Соединенными Штатами, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, политическая ориентация украинских лидеров сомнений не вызывает

Украина тихо слетает с катушек стремясь вслед за управляющими ею Соединенными Штатами, — сказала Ковитиди.

Сенатор напомнила, что в США официально не запрещено глумление над флагом США, несмотря на все попытки Конгресса, в то время как за сожжение флага ЛГБТ назначают 15 лет лишения свободы.

Все эти, мягко говоря, правовые казусы, приправленные набившими оскомину американскими демократическими бреднями, у здравого человека вызывают по меньшей мере недоумение. После этого нет никаких вопросов, какой флаг является подлинным символом американского государства, и кто управляет США. Доведенная до маразма лгбэтэшная фантасмагория Америки, умноженная на искажение понятия «свободы слова», рано или поздно уничтожит США. Куда лезет при этом Украина — вообще непонятно, — заявила Ковитиди.

Пешеходные переходы на некоторых улицах Киева ранее перекрасили в цвета флага США. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как на тротуаре нарисована «зебра» с красными и белыми полосками. При этом угол «зебры» стилизован под синий прямоугольник со звездами, имитируя американский флаг. Отмечалось, что такие пешеходные переходы встречаются не на всех улицах украинской столицы. По словам горожан, их можно встретить на улице Михаила Коцюбинского, а также на Оболони, расположенной на севере Киева.